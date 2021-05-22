Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman olacak? Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması nerede ve nasıl izlenecek?

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman olacak? Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması nerede ve nasıl izlenecek?

Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu yıl, ikisi ay ve ikisi güneş olmak üzere dört tutulma gerçekleşecek. Bunlardan ilki, 26 Mayıs Çarşamba gününün erken saatlerinde, dolunayın tamamen Dünya'nın karanlık tekdüze gölgesine daldığı ve Ocak 2019'dan bu yana ilk tam ay tutulması meydana geldiği zaman gerçekleşecek.

Tam ay tutulmalarına, Dünya'nın gölgesinin düşmesi nedeniyle ayın kazandığı kırmızımsı-turuncu parıltı nedeniyle "kan ayı" da denir.

Hepsinden iyisi, 26 Mayıs'taki ay tutulması Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, Batı Güney Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da görülebilecek. Rusya'da Doğu Sibirya ve Uzak Doğu'da görülebilir. Ülkenin Avrupa yakası olan Moskova'da ve Batı Sibirya'da bu bölgelerde gün ışığı olacağı için ay tutulması çıplak gözle görülemeyecek.

Bu ayın ay tutulması için, ay baştan çıkarıcı kısa bir süre boyunca tamamen Dünya'nın karanlık şemsiyesinde kalacak: 14 dakika 31 saniye. Ay, gölgenin en kuzey kısmından geçecek.

Şemsiyeye batırılmış ay diskinin fraksiyonu, bütünlüğün ortasında "geometrik büyüklük" ile tanımlanır ve bu tutulma için 1.0095 ay çapı olacaktır. Bu, ay boyunca gölge merkezine en yakın olan ayın ucundan şemsiyenin kenarına olan mesafedir. Başka bir deyişle, 1118 GMT'de meydana gelen en büyük tutulma anında, ayın kuzey kolu, şemsiyenin sadece 20 mil (32 kilometre) içine sıkışacak. Bu aynı zamanda, bütünlüğün muhtemelen nispeten parlak olacağı anlamına gelir, çünkü ayın üst uzvu, Dünya'nın karanlık, umbral gölgesinin dış kenarına en yakın olacaktır.

Dünya çevresindeki yörüngesindeki perigee (en yakın nokta) varışıyla aşağı yukarı çakışan bir dolunay. Ay, 26 Mayıs'ta 0155 GMT'de perigee'ye varacak ve resmi olarak 9 saat 19 dakika sonra tam olarak dönecek. O anda, Dünya'dan uzaklığı 222.124 mil (357.474 km) olacak ve 2021'de görünen boyuttaki en büyük dolunay ile sonuçlanacak - normalden yaklaşık% 7,7 daha büyük.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de "Kanlı Ay Tutulması" denir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI İZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

6 MADDEDE 'SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI'

1- TUTULMANIN ADI NEREDEN GELİYOR?

26 Mayıs'ta Yay burcunun 5. derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Tam adı 'süper çiçek kanlı Ay tutulması'... Tutulmanın en güçlü etkilerini 26 Mayıs'tan önce ve sonraki 14 gün boyunca hissedeceğiz. Tutulma, Dünya'ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden 'süper' deniyor, 'kanlı' olmasının nedeniyse şu: Tam Ay tutulması sırasında Dünya; Güneş ve Ay arasında kalarak Ay'ın ışığını kesiyor, Ay'ın yüzeyi karanlık olmak yerine turuncuya ve kırmızıya çalan bir renge bürünüyor, bu yüzden de buna 'kanlı tutulma' deniyor. Eski geleneklere göre mayıs ayı, çiçeklerin açtığı, bozkırların renklendiği bir zaman. Mayıs ayında bir süper ay veya tutulma olduğunda da ona 'çiçek' diyorlar.

2- YENİ İNSANLAR TANIYABİLİRİZ

Bu tutulma güney ay düğümü (GAD) tarafında meydana gelecek. GAD tarafında meydana gelen tutulmalar stresli, zorlu ve gölge yönlerin daha çok çalışmasına neden olabilir. En iyi haliyle yeni insanlar tanıyabilir, yeni mekânlar keşfedebiliriz. İlgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabilir; en kötü zamanlarda bile gülecek, eğlenecek ayrıntılarla hayatımızı yaşanabilir hale getirebiliriz. Spora başlamak için de en güzel zamanlar... Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çalışabiliriz.

3- BÜYÜK MADDİ RİSKLER ALMAYIN

Tutulmada dikkat etmemiz gereken konulara da bakalım... Fanatik ve abartılı davranışlardan uzak durmalıyız. Yapamayacağımız sözler vermemeli, insanların kırılmasını da göze alarak "Hayır" diyebilmeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden tartışmaya girmeyin, olabildiğince hoşgörülü davranın. Gereksiz yere bir sürü iş üstlenmeyin çünkü zaten hepsini birden yapamayacaksınız. Maddi konularda da ölçülü olun. Gereksiz harcamalar yapmayın. Kumardan uzak durun, büyük maddi riskler almayın. İdeallerinizi ve hayallerinizi abartmayın. Boş hayaller peşinde koşmayın, stratejik davranın.

4- ZEHİRLENME VAKALARINDA ARTIŞ...

Tutulma 5 derece Yay burcunda meydana gelecek. 5 derece, sağlık olarak uylukkemiği ve saçlara işaret ediyor. Saç bakımı için kullandığınız ürünler konusunda ve kuaförlerde yaptırdığınız işlemlerde dikkatli olun. Genel olarak Yay burcu baldırlar ve kas sistemiyle ilgilidir. Spor yaparken abartmayın. Tutulmada aynı zamanda 'Marfik sabit yıldızı' da etkin olacak. Bu yıldız zehirlenmeler, ilaç ve yılanlarla ilgilidir. Koronavirüs için yapılan ilaç çalışmaları hız kazanırken zehirlenme vakalarında artışlar olabilir. Yılanlarla ilgili çok fazla habere de rastlayabiliriz.

5- FİNANSAL SKANDALLAR...

Tutulmanın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Yay burcunun sembolize ettiği dini temalar kendini göstermeye başladı; İsrail'in Filistin'i vurması bunun en önemli örneği. Tutulma yaklaştıkça oradaki atmosfer tırmanabilir. Dini mekânlar, üniversiteler, büyükbaş hayvanların olduğu yerler, yasalar, yayıncılık ve medya gibi konularda stresli gelişmeler olabilir. Dünyada finansal skandallar yaşanabilir. Tutulmada işin içinde Jüpiter de olduğundan, bu dönem en ufak olay bile kocaman bir duruma dönüşür. Çünkü Jüpiter

her şeyi büyütür, küçük bir kıvılcım büyük bir olay halini alır.

6- TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Bu tutulma, Türkiye'nin 6'ncı evinde meydana gelecek. 6'ncı ev askeri konular, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, yolsuzluklar, belediyeler demektir. Tutulmayla beraber bu sektörlerde yeni düzenlemeler olmasını bekleyebiliriz. Askerliğin süresi veya bedelli askerlikle ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık sektöründe, özellikle sağlık turizminde bir ivme yakalanabilir. Bu tutulmayla ayrıca Türkiye'nin Ay düğümleri tetikleniyor. Bu da ülkenin 'kadersel' bir döngüye girdiğini, bu dönem alınacak kararların önümüzdeki yedi yılı etkileyeceği anlamına geliyor. Bu dönem stratejik, analitik ve bilimsel verilerle hareket etmenin büyük kazanç getireceğine de işaret ediyor. Özellikle sağlık alanında yeni büyük yatırımlar söz konusu...