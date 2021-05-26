'Süper Ay' İstanbul'da güzel bir görüntü oluşturdu

Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" Avustralya'nın Sidney kentinden görüntülendi.

Bu yılın tek tam ay tutulması olan "Süper Çiçek Kanlı Ay", Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay", Rusya'nın başkenti Moskova'da gözlemlendi. Kudrinskaya Meydan Binası üzerinde yükselirken kısa bir süre görünen ay, daha sonra bulutların arasında kendini gizledi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu.