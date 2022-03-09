Sunucu Melissa Bağcı: "Görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum."

1 yıla yakın süredir Beyaz TV'de yayınlanan "Akılda Kalsın" adlı programıyla, siyasetin önde gelen isimlerini ağırlayan Melissa Bağcı, hem kamera önündeki başarılı sunuculuğu hem de güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Haber stüdyosu dışındaki yaşamı da merak konusu olan Bağcı'nın sosyal medyadaki takipçi kitlesi her geçen gün giderek genişlerken, yaptığı paylaşımlar başarılı spikerin spor tutkusunu da açığa çıkardı.

Çok sayıda madalyası da bulunan genç ve başarılı sunucu Bağcı'nın spor tutkusu çocukluğuna dayanıyor.

Çocukluk döneminden bu yana su sporlarına ilgi duyan Melissa Bağcı'nın yelken ve yüzme branşlarında lisanslı sporcu olduğu ortaya çıktı. Katıldığı ulusal çaptaki yarışlarda çok sayıda madalya kazanan Bağcı, kayak yaparken çekilmiş videolarını Instagram sayfasında paylaşarak kış sporlarındaki başarısını da gözler önüne serdi. Ekrandaki ciddiyetinin aksine adrenalin tutkunu olduğunu ve eğlenceyi sevdiği söyleyen Bağcı'nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşi gereği resmi bir profil çizmesi gerektiği ama bir o kadar da eğlenceli bir karakter olduğunu ifade eden Bağcı:

Hepimiz ya iş hayatımızda ya da özel hayatlarımızda farklı bir profil oluşturabiliyoruz. Biz ekran önündeyiz. İşimiz gereği özellikle daha resmi ve ciddi bir duruş sergilemek durumundayız. Bizleri örnek alan çok arkadaşımız var ve bizler onlara bilmeden ya da zaman zaman isteyerek yol gösterici oluyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor mesleğimi ve bana verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.