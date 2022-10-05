Sümela'daki vandallığın izleri tek tek temizlenecek

Trabzon Maçka'da 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan tarihi Sümela Manastırı'nda, 14 restoratör ve kimyagerden oluşan grubun iğne ile kuyu kazar gibi analiz yaptığı ve su yollarını değiştirerek, onardığı fresklere kazınan aşk ilanları ile isimlerin silinmesi için çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "Uzman ekip hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor. Doğal şartlar ve insan faktöründen dolayı tahrip olan fresklerin düzeltmesi zaman alacak" dedi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırda kaya düşme riskine karşı çevre düzenlemesi de yapılmıştı.

Manastırdaki resimlerin üzerlerine isimlerin yazıldığı, figürlerin yüzlerinin oyulduğu belirlendi.

