Sultaniye üzümde erken hasat
Manisa'da üzümde ilk ürünler hasat edilerek ihracat pazarlarına gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci üzümde ilk ürünler hasat edilerek ihracat pazarlarına gönderildi. Üzüm üretiminin önde gelen merkezlerinden Alaşehir'de geleneksel Sultaniye cinsinden 15 gün önce olgunlaşan Superior Seedless cinsi sofralık üzümlerin toplanmasına başlandı.
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