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07 Eylül 2022 Çarşamba 19:29:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 19:29:00

Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Etiketler : Sultançiftliği İtfaiye yangın
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