Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın: Müdahale ediliyor

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın: Müdahale ediliyor

İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.