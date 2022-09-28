Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın: Müdahale ediliyor
Kaynak: AA
İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.