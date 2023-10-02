Sultanbeyli'de asker konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücülere para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asker konvoyu oluşturan bir grubun, araçlarıyla Fatih Bulvarı'nda tünel çıkışı Sancaktepe istikametinde yolu kapatarak trafiğin olağan akışını engelledikleri ve konvoydaki bir aracın drift attığına yönelik sosyal medyadan yayımlanan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Araçların plaka bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan polis ekipleri, M.T.Ç, F.G, H.İ.B, S.Y. ve E.Y'yi yakaladı.

Sürücü M.T.Ç'ye kask takmadığı ve sol şeridi işgal ettiği için 1387 lira, F.G. ve E.Y'ye sol şeridi ihlal ettiği için 951'er lira, H.İ.B'ye kamunun rahat huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlediği, sürekli sol şerit ihlali yaptığı, trafik kanunu ve yönetmeliğindeki diğer hususlara uymadığı gerekçesiyle 1823 lira para cezası kesildi.

Drift yaptığı için 20 bin 342 lira para cezası uygulanan, ehliyetine 60 gün el konulan sürücü S.Y. hakkında adli işlem yapıldı.