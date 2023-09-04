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04 Eylül 2023 Pazartesi 19:45:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 19:45:00

Süleymaniyeli çift geçimlerini evlerinde besledikleri yılanların yağından sağlıyor

Kaynak: AA

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Irak'ın Süleymaniye'ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini temin ediyor.

Irak'ın Süleymaniye'ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini temin ediyor.

Yılan bakıcısı 25 yaşındaki Abdurrahman, yılanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu ifade etti.

Evlendikten sonra eşiyle aldıkları karar doğrultusunda yılan bakıcılığına başladığını dile getiren Abdurrahman, elde ettikleri yağa dair "Saçları zayıflayan, dökülen veya kırılanlar bu yağı kullanabilirler. Yağ, bu sorunları yaşayanlara çare olacaktır." dedi.

Abdurrahman, bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift olduklarını belirterek, "Bu hayvanları evimde besliyorum. Hiçbir tehlikeleri yok. Sağlıklı bir şekilde yağ üretsinler diye onlara taze yiyecek veriyoruz. Özellikle tavuk göğsü gibi." diye konuştu.

Yılanların genelde sulak yerler ve kayalıklarda yaşadığını aktaran Abdurrahman, çevredekilerin haber vermesiyle yılanları bulundukları yerden aldığını dile getirdi.

Bu işlem sırasında yılanlara zarar vermediğini belirten Abdurrahman sözlerine şöyle devam etti:

"Yılanların gözleri beyaz renge döndüğünde, deri atmalarının zamanının geldiğini anlıyoruz. Öte yandan bu işi yasal bir şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik ve sağlık boyutuyla ilgili gerekli kurumlarla irtibat halindeyiz."

Eşine yaptığı işte destek olan Şıler Selim de yılanlarla çok iyi bağ kurabildiğini kaydetti.

Selim, "Onlarla (yılanlar) birlikteyken rahatlıyorum. Yılanlarla iyi bir bağım var. Bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : süleymaniye yılan yılan bakıcısı yağ
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