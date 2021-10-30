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30 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00

Sulama kanalında mahsur kalmıştı... Bozayı kurtarıldı

Kaynak: AA

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Gümüşhane'de indiği sulama kanalında mahsur kalan bozayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyündeki sulama kanalına inen bozayı, kanalın etrafındaki duvar dolayısıyla bulunduğu yerden çıkamadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Şube Müdürü İlbeyi Aydın'ın başkanlık yaptığı ekip, ağacı halat yardımıyla su kanalının içine doğru çekti. Bozayı, ağaca tırmanarak mahsur kaldığı yerden kurtuldu.

Öte yandan DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bozayıyı kurtarma çalışması sırasında çekilen görüntüler de paylaşıldı.

Etiketler : bozayı doğa koruma ve milli parklar sulama kanalı yaşam haberleri
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