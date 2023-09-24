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24 Eylül 2023 Pazar 07:36:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 07:36:00

Şükran ziyareti

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Depremden 4 gün sonra enkazdan çıkartılan 64 yaşındaki Sultan Kaya, kendisini betonların altından kurtaran Konyalı inşaat ustası Ali Şireci'yi evinde ziyaret etti. Gözyaşlarının sel olduğu buluşmada Kaya ‘Ali artık benim evladım' dedi.

ÜÇ KATLI BİNANIN ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Sultan Kaya, kendisini enkazdan çıkaran ve oğlu gibi gördüğü inşaat ustası Ali Şireci'nin Konya'nın Hüyük ilçesindeki evine misafir oldu. 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Kaya, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sırasında uyanık olduğunu, sarsıntıyla zemin kattaki evinden çıkmak için koridora yürüdüğü sırada binanın yıkıldığını anlattı.

Ali Şireci, "Enkazdan Sultan teyzenin sesi geliyordu. Tavandan boşluk açtık ama Sultan teyzeye toz gitmesin diye hilti çalışırken su serptim. 4 gündür havasız, enkazın tozunu soludu. 'Ben senin geleceğini biliyordum Ali' dedi. Ben söylemediğim halde bana ismimle zikredince zaten orada bittim" dedi.

RÜYASINDA GÖRDÜĞÜ KİŞİ KURTARDI

Kendisini kurtaran ekipteki inşaat ustasıyla daha tanışmadan ona "Ali" diye seslendiğini dile getiren Kaya, bu kişinin adının Ali Şireci olduğunu da sonradan öğrendiğini anlattı.

Kendisini enkazdan kurtaran 48 yaşındaki Ali Şireci'ye teşekkür borcu olduğunu belirten Kaya, "O artık benim evladım, ona ne kadar teşekkür etsem az" dedi. Ali Şireci de "1,5 saatte Sultan teyzeyi çıkardık. Ali, seni bekliyordum' deyince çok heyecanlandım, elini öptüm" diye konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz ali şireci sultan kaya
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