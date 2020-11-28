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28 Kasım 2020 Cumartesi 12:59:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 15:51:00

Su kuyusuna isim bıraktılar

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Burdur'un Yeşilova İlçesindeki Gençali Köyü sakinleri, içme suyunun kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.

Kuyunun kapağını açan köylüler, küçük bir şişe buldu. İçinden çıkan kağıtta kuyunun daha önce 1904 ile 1959'da da temizlendiği ve bunu yapanların isimlerinin yazdığı görüldü. Kuyuyu temizleyenler, aynı şekilde içinde isimlerinin ve o günün tarihinin yazdığı kağıdı, önceki notları, 5 lira ve Atatürk rozetinin bulunduğu şişeyi yerine bıraktı.

Su kuyusunun 1959'da temizliğini yapan 86 yaşındaki Mehmet Koçer, 61 yıl önce kuyuyu açtıklarında bir şişenin içinde Arapça yazılmış not bulduklarını söyledi. Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o günün tarihinin yer aldığı kağıdın bulunmasıyla bugünlere uzanan bir geleneğin de başlamış olduğunu anlatan Koçer, o dönem kağıtta ismi yazan 14 kişiden üçünün hayatta olduğunu bildirdi. Bu geleneğin bir çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer, "Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını yaptıktan sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bıraktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir sonraki nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek, duygulanacak" dedi.

Gençali köyü muhtarı Bayram Karagöz de kuyudaki şişeden çıkan tarihi notu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Dedelerinin ve babalarının isimlerinin kağıtta yazdığını görünce etkilendiklerini anlatan Karagöz, "Biz de bizden öncekiler gibi gelecek nesillere hem bu şişeyi hem de bu kuyunun suyunu emanet ettik, onlara hatıra bıraktık" diye konuştu. 

Etiketler : kuyu su isim
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