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04 Kasım 2023 Cumartesi 07:43:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 07:43:00

Su azaldı, tarih çıktı

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Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor.

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme arttı. Daha önce mikrobiyalitlerinin (dikit) görünür hale geldiği kıyı bölgelerinde eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntıları da ortaya çıkıyor.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu kale kalıntılarının görüldüğü bölgede şimdi de asırlardır su altında olan ev ve diğer yapıların temel kalıntıları, tandırlar ve seramik parçaları tespit edildi.

Etiketler : van gölü yapı tarih
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