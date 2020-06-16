  • BIST
    111110
  • Dolar
    6,8416
  • Euro
    7,7496
  • Altın
    380,2940
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' ...
Enerjide ilk küresel iflas
LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor
Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu
Ünlü isim Rihanna, kirası 415 bin dolarlık ev kiraladı
Çin ile Hindistan arasında çatışma: Üç asker öldü
İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte
İşte yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri! İlk kez görüntülendi...
Albayrak'tan Muslera'ya moral verecek açıklama: Sözleşmesini uzatacağız
Depremlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan TADAS devrede
Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla destek taahhüdü
Bakan Mustafa Varank koronavirüsle ilgili 'Müjdeleri verebiliriz' dedi ve açıkladı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Dünyada en çok korona vakası görülen Hindistan'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı
Borsa güne yükselişle başladı
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon
Bilim Kurulu Üyesinden kritik açıklama: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
Deprem yaşayan Bingöl'e 'haberleşme' ve 'ulaşım' desteği
Brent petrolün varili 39,80 dolar
THY, ABD'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer düzenleyecek
Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
16 Haziran 2020 Salı 09:49:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 09:49:00

Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği

ABONE OL

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. ‘Yeni normal' hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi.

DENİZ DİBİNDE YOK YOK

Temizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, şöyle konuştu:

"Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk. Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli."

‘GELECEKTE YENİ PROBLEMLERLE KARŞILACAĞIZ’

Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, "İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız" diye konuştu.

ADRASAN SAHİLİNE MASKELER VURDU

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER