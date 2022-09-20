Steteskoplu Herkül! Bölge şampiyonu oldu
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan İğdir, 8 yıldır tutkuyla sürdürdüğü vücut geliştirme sporunda hedef büyütüp yarışmaya katıldı. İlk yarışmada şampiyon olan İğdir'in yeni hedefi Türkiye şampiyonluğu.
ÜNİVERSİTE SON SINIFTA BAŞLADI
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Volkan İğdir, 8 yıl önce üniversite son sınıftayken vücut geliştirme branşıyla ilgilendi. Mesleki kariyerini sürdürürken vücut geliştirme branşında da hedef büyüten İğdir, Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Ankara Bölge Şampiyonası'na katıldı.
İLK YARIŞMADA ZİRVEYE ÇIKTI
Rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olmayı başaran İğdir, şimdi 21-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Malatyalı olan Op. Dr. Volkan İğdir, "Vücut geliştirme benim için büyük bir tutku haline geldi. Yaklaşık 8 yıldır haftanın neredeyse 6 günü idman yapmaya devam ediyorum" dedi.
BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU
İğdir, "Hem mesleğim hem de hobim beni hayata çok daha sıkı bağlıyor. İyi ki hekimim ve iyi ki bu sporla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.
HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONASI
Doktor İğdir, Türkiye Şampiyonası'nda da başarı elde edip Türkiye şampiyonu olmak istediğini ve nihai hedefinin de dünya şampiyonasında ülkesini gururla temsil etmek olduğunu dile getirdi.
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