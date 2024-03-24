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24 Mart 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 08:30:00

Sosyalleşmek için top koşturuyorlar

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İstanbul'da Psikolog Derya Kaya'nın ilk önce birkaç kız arkadaşıyla gerçekleştirdiği halı saha maçı organizasyonları, zamanla çevrelerine yayıldı ve sosyal medya aracılığıyla daha da geniş kitlelere ulaştı.

İstanbul'da Psikolog Derya Kaya'nın 2022 yılında TFF'de aday hakemken ilk önce birkaç kız arkadaşıyla gerçekleştirdiği halı saha maçı organizasyonları, zamanla çevrelerine yayıldı ve sosyal medya aracılığıyla daha da geniş kitlelere ulaştı. Futbolu ilk kez deneyimlemek isteyen kadınlar, Arkadaşını Al Gel Platformu organizasyonuyla halı sahada buluşup skor olmaksızın maç yapıyor, eğlenerek sosyalleşiyor.

Etiketler : istanbul halı saha malı sosyalleşme
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