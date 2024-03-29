Sosyal medyadan halı sahaya!

Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan 'Arkadaşını Al Da Gel Platformu'nda biraraya gelen kadınlar halı sahada futbol maçı yapıyor. İstanbul'da birçok ilçede halı saha maçına çıkan kadınlar stres atarken yeni arkadaşlar ediniyor.

Platformu oluşturan Derya Kaya, "Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Slogan olarak herkesin sosyalleşebilmesi için arkadaşını, eşini, dostunu, yakınını alıp gelebileceği kendisini rahat hissedebileceği bir platform" diyor.