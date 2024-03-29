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29 Mart 2024 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:33:00

Sosyal medyadan halı sahaya!

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'Arkadaşını Al Da Gel Platformu'nda biraraya gelen kadınlar halı sahada futbol maçı yapıyor.

Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan 'Arkadaşını Al Da Gel Platformu'nda biraraya gelen kadınlar halı sahada futbol maçı yapıyor. İstanbul'da birçok ilçede halı saha maçına çıkan kadınlar stres atarken yeni arkadaşlar ediniyor.

Platformu oluşturan Derya Kaya, "Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Slogan olarak herkesin sosyalleşebilmesi için arkadaşını, eşini, dostunu, yakınını alıp gelebileceği kendisini rahat hissedebileceği bir platform" diyor.

Etiketler : sosyal medya arkadaşını al da gel halı saha kadın maç
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