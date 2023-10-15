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15 Ekim 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:45:00

Sosyal medyadan canlı yayın yapıp yola çıkan kamyon şoförü, jandarmanın takibine takıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da seyir halindeyken bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan kamyonun şoförü, kendisini takip edip sosyal medyadan uyaran jandarma ekiplerince durdurularak hakkında işlem yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devriye görevi yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, seyir halindeki bir kamyon şoförünün cep telefonu aracılığı ile sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

Yapılan araştırmada, söz konusu sürücü ve kullandığı aracı belirleyen jandarma ekibinden biri, TikTok isimli sosyal medya platformundaki canlı yayına bağlanarak şoföre, "Öndeki trafik jandarmasını takip et" ve "İlerde jandarma var" mesajlarını gönderdi.

Yapılan uyarıları dikkatte almayarak yoluna devam eden sürücü, jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

Jandarma ekiplerince durdurulan kargo firmasına ait kamyon sürücüsünün aynı platform üzerinden daha önce de canlı yayın yaparak yolculuk yaptığı tespit edildi.

Trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.

SÜRÜCÜ İLE JANDARMA ARASINDAKİ DİYALOG KAMERADA

Kamyon şoförü ile jandarma görevlileri arasında yaşanan diyalog ise ekiplerin yaka kamerasınca kaydedildi.

Sürücüyü uyaran jandarma görevlisi, "Bu kadar yük taşıyorsunuz, böyle büyük bir araç kullanıyorsunuz ama telefonla canlı yayın yapıyorsunuz. 'Yapmadım' diyemezsiniz sizi Avrupa'dan beri takip ediyoruz. Bu kadar insanın canını hayatını riske attın. Siz orada telefonla oynarken başka bir arabaya çarpabilirsiniz, kendiniz kaza yapabilirsiniz. Bu yolda böyle büyük araçların karıştığı bir sürü kaza oluyor. İşte bu sebepten ötürü oluyor. Böyle telefonla oynamak, takip mesafesi korumamaktan... Böyle büyük bir araçla sizin bütün dikkatinizi yola vermeniz gerekiyor." diye konuştu.

Kendisine cezai işlem uygulanan kamyon şoförünün "Maşallah devletimizden bir şey kaçmaz" dediği jandarma görevlisinin, "Kaçmaz, jandarmamızdan bir şey kaçmaz." şeklindeki diyaloğu da yaka kamerasına yansıdı.

Etiketler : sosyal medya canlı yayın kamyon şoförü jandarma
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