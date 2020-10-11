Sosyal medyada PKK sempatizanlığı yapan kişi Osmaniye'de gözaltına alındı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı yazılı açıklamada, "Sabotaj eylemini PKK terör örgütünün müzahiri ateşin çocukları rumuzu ile üstlenilmesi üzerine atmış olduğu sosyal medya mesajının sahibi İ.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır' denildi.



AA'nın haberine göre, Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı.

İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.