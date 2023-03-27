Sosyal medya gelini

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Hüseyin Conaş, 2 yıl önce kendisi gibi işitme engeli olan Risy Psatiwi ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre sosyal medya üzerinden konuşmaya devam eden Türk genç ve Endonezyalı genç kız, evlenmeye karar verdi.

Kıtalar arasında sosyal medyadan başlayan aşk sonrası evlenme planı yapan Hüseyin Conaş, Endonezya'ya giderek Risy Psatiwi ile yüz yüze görüştü. İlk önce Endonezya'da kültürüne uygun düğün tertipleyen çift, ardından Çameli ilçesine gelerek Türk kültürüne göre dünyevine girdi.