Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın! Evindeki maymunu yasadışı yollarla elde ettiği ortaya çıktı

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan evine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramada evde "Makak" cinsi bir maymun ele geçirildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve bakılması yasak olan maymuna el koyan polis ekipleri İzgi'ye işlem yaptı. Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaklaşık 5 ay önce de Meriç İzgi'ye operasyon yapıldığı ve baktığı başka bir maymuna el konulduğu öğrenildi.