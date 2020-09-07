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07 Eylül 2020 Pazartesi 23:37:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 23:37:00

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın! Evindeki maymunu yasadışı yollarla elde ettiği ortaya çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yolla hayvan edindiği iddiasıyla sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın yaptı. İzgi'ye işlem yapılırken yasadışı yollarla elde ettiği maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan evine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramada evde "Makak" cinsi bir maymun ele geçirildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve bakılması yasak olan maymuna el koyan polis ekipleri İzgi'ye işlem yaptı. Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaklaşık 5 ay önce de Meriç İzgi'ye operasyon yapıldığı ve baktığı başka bir maymuna el konulduğu öğrenildi.

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