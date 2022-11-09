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09 Kasım 2022 Çarşamba 09:57:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 09:57:00

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı

Kaynak: AA

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Ankara merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Ankara merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip, arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bilgisayara el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarını "haklarında şikayet varmış gibi" algı oluşturduktan sonra gönderdikleri linklerle ele geçirdiği ve daha sonra bu hesaplardan arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 79 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Ankara'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : 11 ilde yapılan operasyon Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü
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