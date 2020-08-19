Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Manisa'ya meteor mu düştü?

Manisa'ya meteor düştü iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Manisa meteor göktaşı son dakika haberi... Twitter'da paylaşılan meteor göktaşı düşmesi sonrası çıktığı iddia edilşen yangın görüntülerini görenler Manisa'ya meteor mu düştü? sorusunun yanıtını aranıyor. İzmir'de de aynı ışık süzmesini görenler konu hakkında araştırma yapıyor. Meteor göktaşı son dakika haberi ile ilgili detaylar.



Manisa meteor göktaşı son dakika haberi... Manisa'da görülen ışık süzmesi sonucu Salihli'de çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılan Manisa meteor göktaşı son dakika haberi, yayınlanan yangın görüntüleri dolayısıyla araştırılmaya devam ediyor. Amatör kameralar ve Yunanistan tarafında bulunan bir kamera tarafından kayda alındığı iddia edilen meteor göktaşı son dakika haberi, olayın ardından pek çok kişi tarafından Manisa'ya meteor mu düştü? sorularına neden oldu. İşte, Manisa meteor göktaşı son dakika haberi hakkında detaylı bilgiler.



Manisa'ya meteor düştü iddiaları üzerine sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla işin aslı araştırılmaya başlandı. Amatör kameralar tarafından kaydedilen meteor göktaşı düşme görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sazlık alanda yangın çıkmasına neden olan göktaşı düşme olayının ardından Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

MANİSA'YA METEOR MU DÜŞTÜ?

Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Ege Bölgesi’nde bazı illerde görülen ve Manisa’nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.

Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

Şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini anlatan Muhtar Konuk “Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii’nde yangın ihbarı aldım.

Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik.

“ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ BİR GÖRÜNTÜ GÖRDÜK”

Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu” dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi’nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.