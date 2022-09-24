Sona kalan caretta yavruları denizle buluştu

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan caretta carettaların önemli üreme alanlarından Mersin'de yuvadan çıkmadığı tespit edilen yavrular, akademisyenler tarafından elle yuvalar kazılarak çıkartılıp denizle buluşturuldu. Mersin genelinde yaklaşık 300 bin yavru kaplumbağanın denizle buluştuğu bildirildi.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM), Toroslar Belediyesi ve çok sayıda kurumun desteğiyle Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde tespit edilen 319 deniz kaplumbağası yuvasında sona kalan yavrular için kurtarma çalışması yapıldı. Bu çerçevede Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ile birlikte öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip, sabahın erken saatinde sahilde önce çevre temizliği yaptı, ardından güneşle birlikte sona kalan yavruları kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Tespit edilen belirli yuvalar tek tek elle kazılarak, sıkışarak kum altında kalan yavrular gün yüzüne çıkartıldı. Heyecanlı anların yaşandığı çalışmada yavru kaplumbağalar kumsalı bin bir meşakkatle geçerek denizle buluştu ve gözden kayboldu.