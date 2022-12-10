Son gün 31 Aralık... Çipsiz dost kalmasın

Sahipli kedi ve köpeklere deri altı mikroçip takma ve kimliklendirme zorunluluğunu yerine getirmek için son gün 31 Aralık. Can dostuna çip taktırıp kimlik almak sadece 5 dakikalık bir işlem ve maliyeti en fazla 300 lira. Eğer onu çipsiz bırakırsanız cezası bin 634 lira olacak.

İL TARIM MÜDÜRLÜKLERİNE GİDİLMELİ

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takma ve kimliklendirme zorunluğuu yerine getirmek için çok az zaman kaldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar zorunluluğu yerine getirmeyenlere ilgili Kanun gereği bin 634 lira idari para cezası uygulanacak. Çip takılı hayvanlar da kimliklendirilmek zorunda aksi takdirde aynı ceza onların sahipleri için de geçerli olacak. Can dostu olanların, İl veya İlçe Tarım müdürlükleri kliniklerine giderek, mikroçip taktıracakları hayvanlarını aynı zamanda "PETVET" adı verilen kimliklendirme sistemine kayıt ettirebilecekleri belirtildi.

DAHA ÖNCE ÇİPİ OLANLARA 100 LİRA

Hayvanların ayaklarının arka bölümüne veya boynuna pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin enjekte edilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamının 5 dakika sürdüğü kaydedildi. Enjekte edilen çipin 15 haneli bir rakam içerdiğini ve bunun hayvanın kimlik numarası olduğu ifade edildi. Sevimli dostların işlemler sırasında herhangi bir acı hissetmediklerinin altı çizildi. Tüm bu işlemler Tarım ve Orman müdürlüklerinde 80 TL karşılığında gerçekleştiriliyor. Kliniklerde ise daha önce çip taktıran hayvanlar için 100, çipsizler için ise 300 TL ücret talep ediyor.

ÇİP YETMEZ KİMLİK DE ŞART

Veteriner Hekim Behçet Düzgün, "Sanılıyor ki zorunluluktan önce hayvanına çip taktıranlar bu uygulamadan muaf. VETPET sistemine kayıt şart. Bu koşula uymayan çipli hayvan sahipleri için de 31 Aralık son gün. Aksi takdirde onları da ceza bekliyor olacak. " dedi.

GEÇ KALANA CEZA VAR

31 Aralık akşamına kadar hayvanlarına çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanun doğrultusunda bin 634 idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Yani bu tarihten sonra hayvanına çip taktırıp, kimlik sistemine kaydettirmek isteyenler önce bu cezayı ödemek zorunda kalacak. Bu konudaki tek istisna hayvan 6 aydan küçük ise sahibi cezadan muaf kalacak. ENDER TÜRKKAN