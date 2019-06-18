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Son Dakika... Trabzon'da sel felaketi! Ölü sayısı 6'ya yükseldi Son Dakika... Trabzon'da sel felaketi! Ölü sayısı 6'ya yükseldi
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18 Haziran 2019 22:10 | Salı

Son Dakika... Trabzon'da sel felaketi! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." İçişleri Bakanı Soylu: Tüm kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi...

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışların ardından santral borusunun patlamasıyla oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor" diye konuştu.

Sel faciası bugün öğle saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu.

Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci bir cansız beden bulundu.

Cansız beden otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Soylu: Tüm kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

EKONOMİ BAKANI ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Devletimiz gerekli tüm desteği verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Araklı'daki sele ilişkin devletin, haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği vereceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Albayrak, "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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