Bu şekilde asla yapışmıyor

Kurban Bayramı hazırlıkları için bayram baklavası tarifi merak ediliyor. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan bayram baklavası tarifini ve baklavanın püf noktalarını derledik.



SOMER ŞEFE GÖRE KURU VE YAŞ BAKLAVANIN FARKI

Kuru baklavanın içine süt ve süt ürünü girmez. Yaş baklavanın içi ise tam tersidir.

SOMER ŞEF'TEN BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Baklava yapımından yağ ve şeker esirgenmez. Genelde sade yağ kullanılır ve tepsinin altı sade yağla yağlanmalıdır. Alt ve üst kata düzgün yufkalar koyulmalıdır.

Minimum 40 kat olmalıdır. Baklavaların yani yufkaların arasına hava girmesi gerekir. Bunun için her kata fıstık atılmalıdır ve her kat yağlanmalıdır. 3 kat da bir ince fıstık atılır.

Kuru baklava 1 hafta dayanır. Yaş baklava 3 gün dayanır. Baklava asla buzdolabına girmez. Girerse şeker kendini çeker ve sertleşir. Baklavanın tadı kaçar.

Şerbet sıcağa sıcak ya da soğuğa soğuk dökülür.

FISTIKLI SARMA BAKLAVANIN PÜF NOKTASI

Bayram baklavası denilince akla ilk gelenlerden biri de fıstıklı baklava. Baklavada irmik ve sütten oluşan yalancı kaymak kullanılır. Gerçek kaymak baklavadan erir gider.

Yufkanın ince olması gerekiyor.

Fıstık baklavada birbirlerine yapışmaması için araları yağlamak gerekiyor.

BAKLAVA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 kilo un

3 yumurta

10 gram tuz

İçine fıstık

BAKLAVA YAPIMI İÇİN DİĞER PÜF NOKTALAR

Baklava yediğinizde mideniz yanmıyorsa baklava kalitelidir. Bu şekilde test edebilirsiniz.

İyi bir baklava tarifi için baklava hamuru sert olmalıdır. Hamur ne kadar sertse hamur güzel olur, yumuşaksa baklava hamuru zor açılır. Sert hamurun kızarması da farklıdır.

İnce açılmalıdır. Yufkanın ardından ten renginin görünmesi gerekir.

Hamur açmadan sonra en önemli şey yağdır. Düşük asitli olması önemlidir. Yağın iyisi olmalıdır.

Fıstık kullanımı da önemlidir.

Yaş baklavada kaymak vardır. Kuru baklavada kaymak yoktur. Yaş baklavada hamur üzerine kaymak döşenir, üzerine fıstık eklenir.

Baklava yaparken içerdeki rutubet ortamı da baklava hamurunun kolay açılmasını sağlar.

Baklava şerbeti çekmelidir ve ağza alındığında o çıtırtı sesi gelmelidir.

Soğuduğu anda baklavaya şeker verilmez. Tüm katmanlara şekerin nüfus etmesi gerekir.