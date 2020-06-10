Sokakta karısıyla tartıştı, müdahale edenlere kurşun yağdırdı!
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi sokak ortasında eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada vatandaşların kendisine müdahale etmesine sinirlenen adam üzerinde taşıdığı silahla çevredekilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan E.Ç. sokak ortasında eşi N.Ç. ile tartışınca vatandaşlar araya girip müdahale etti.
E.Ç, kendisine müdahale edenlerin üzerine doğru 2 kez tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla bir kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ç. kendisine saldıranlar olduğunu, silah çektiklerini, korkup kendisini korumak için ateş ettiğini ve kimseyi yaralamak istemediğini savundu.
E.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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