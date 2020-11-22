Sokakta ibretlik sosyal deney 'dilenci' tiyatrosu

Dilenciliği meslek haline getirerek haksız yoldan para kazanıp insanların duygularını sömürenlerle ilgili ibretlik bir sosyal deney gerçekleşti. Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen (65), eski kıyafetler giyerek Adana’da kentin en işlek caddelerinde rol yapıp, kendisini acındırarak para dilendi. Yarım saatte 60 lira toplayan Şen, para veren vatandaşları uyardı ve ardından paralarını iade etti.



PARASI OLMAYAN GURURUNDAN DİLENEMEZ

Hüseyin Şen, "Dilenciliği meslek haline getirenler var. Dilenmek İslamiyet’e aykırı bir durumdur. Zaten maddi durumu olmayan bir insan dilenemez ve gururuna yediremez” dedi. Dilencilik yapanların tiyatro içinde tiyatro oynadığını söyleyen Şen, “Kimi yanlarına bir çocuk, kimi eline bir baston alarak duygu sömürüsü yapıyor. Numaradan yerlerde sürünüyorlar” diye konuştu.

Tiyatrocu Hüseyin Şen’in hasta taklidine inanarak para veren vatandaşlar, gerçeği öğrenince önce şaşırdı ardından “Bir daha dilencilere inanıp para vermem’’ dedi.