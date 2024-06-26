Sokaklardaki yeni tehlike: Amfetamin

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Dinç, 2023 verilerine göre, dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığını ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 23 arttığını belirtti. Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini 1 milyonun üzerinde insan aramış, 61 bin insan bireysel olarak gelmiş. Bireysel olarak gelenlerle 302 bin psikoterapi seansı yapılmış. Madde bağımlılığı anlamında başvuran 14 bin kişiden yüz güldüren bir şekilde, yüzde 40'ı tamamen tedavi olmuş, yüzde 54'ünde ciddi gelişme var, sadece yüzde 6'sında çok ciddi bir ilerleme kaydedememişiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YANILTIYOR

Kendilerine en çok başvurunun amfetaminden dolayı olduğunu vurgulayan Dinç, "Bu bonzai gibi şeyler gitti, şu anda amfetamin açık ara önde. şeklinde konuştu. Dinç, "Özellikle amfetamin ile alakalı sosyal medyada çok yanlış bilimsel olmayan ve teşvik edici nitelikli paylaşımlar söz konusu. Bu konuda algının değişmesi için bizler çalışma yapıyoruz ama bunların yankı bulması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'nin 107 noktasında insanların ücretsiz olarak hizmet alabilecekleri, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının hizmet verdiği merkezler açtık" dedi.