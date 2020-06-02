Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokaktaki köpeğe elindeki sopayla defalarca vuran ve o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Hüseyin A. (40) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hüseyin A.’ya ayrıca 392 TL para cezası kesildi.