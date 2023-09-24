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24 Eylül 2023 Pazar 15:10:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 15:10:00

Sokak hayvanlarının şefkatli babası

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Kilis'te yaşayan Mehmet Geçgil, sokaklarda bulduğu engelli ve terk edilmiş hayvanlara 15 yıldır babalık yapıyor. Kedi ve köpeklerin bakımı yüzünden eşiyle ayrılan hayvansever, hayatını sokak hayvanı dostlarıyla geçiriyor.

Kilis'te yaşayan ve erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Geçgil, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Sokaklarda bulduğu engelli ve terk edilmiş hayvanlara 15 yıldır babalık yapan Mehmet Geçgil, kedi ve köpeklerin bakımı yüzünden eşiyle ayrıldıktan sonra hayıtının geri kalanını sokak hayvanı dostlarıyla geçirmeye karar verdi.

Hayatının geri kalanını sokaklardaki küçük patili dostlara ayıran Kilis merkezde yaşayan hayvansever Mehmet Geçgil, amacının sokak hayvanlarının tümüne ulaşmak olduğunu belirtirken, sokakta ve caddelerde bulunan hayvanların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çaba sarf edeceğini belirtti.

Kilis'te 40 yıldır baba mesleği olan erkek kuaförü olduğunu dile getiren hayvansever Mehmet Geçgil, ''Hayvan sevgisi 26 yıl önce eşimin eve getirdiği kedi ile başladı. Ailecek baktığımız bir hale geldi. Kış aylarında iş yerimde çalışırken kapı önüne yaralı bir yavru kedi geldi. Kendi çabamla veterinere götürdüm, acilen tedavileri yapıldı ve kedi bir kaç gün içerisinde iyileşti. Kedinin o halini görünce ben çok sevindim ve kendimce ben diğer hayvanlara da elimi uzatabilirim diye düşündüm. Geceleri sokaklara çıkarak hayvanların çok olduğu alanlara mama ve su bırakmaya başladım. O bıraktığım mamaları akşamına ya da sabaha kontrole gittiğimde kalmadığını görünce çok sevindim ve hayatımın geri kalanını bu yolda ilerlettim'' dedi.

Sokaklarda belirli köşelere kedi, köpek maması koyduklarını ve günün belirli saatlerinde kontrol için gittiklerini söyleyen hayvan sever Geçgil, "Bireysel besleme yaparken kentin belirli noktalarında beni gören esnaflar ve vatandaşlar telefon numaramı istediler ve zamanla bana mama desteği sağladılar. Bu şekilde şehirde üye sayımızı çoğalttık. Gece-gündüz yaralı ve bakıma muhtaç olan kedi, köpek gibi hayvanlar için telefon açıyorlar ve direk gidip bakımlarını yaptırıyoruz ve hayata kazandırıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : kilis hayvansever sokak hayvanları
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