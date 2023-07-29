Şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu

Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan doğa olayı, derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşuyor.

Kıyıya vuran irili ufaklı tonlarca balığı gören vatandaşlar, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekneler, ağlar, kepçeler ve oltaların yanı sıra elleriyle de topladı. Balıkları kolayca yakalayan Sinoplular, tuttukları kilolarca balığı evlerine ve balıkhanelere götürdü.