VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eskişehir'de meydana gelen yangında 60 dönümlük arazi zarar gördü
Financial Times'tan çarpıcı iddia: Rusya kendi silahlarıyla vuruluyor
Antalya'da 5 katlı bir binanın çatı katında en az 10 günlük bir ceset bulundu
Yemen açıklarında 8 yıldır tehlike saçıyordu: Petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
Baykar'dan, fondaş medyanın TB2 İHA'lara yönelik karalama kampanyasına tepki!
Doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesinde: Gölde kuruma başladı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:43:00

Şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu

ABONE OL

Sinop'ta şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı.

Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan doğa olayı, derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşuyor.

Kıyıya vuran irili ufaklı tonlarca balığı gören vatandaşlar, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekneler, ağlar, kepçeler ve oltaların yanı sıra elleriyle de topladı. Balıkları kolayca yakalayan Sinoplular, tuttukları kilolarca balığı evlerine ve balıkhanelere götürdü.

Etiketler : deniz soğuğu doğa olayı sinop balık
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX