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27 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00

Soğuk hava şelaleyi dondurdu

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Kars'ta, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Kars'ta, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı. Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Bölge halkının "Su uçan" olarak adlandırdığı şelalenin buzla kaplanan görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu. Vatandaşlardan Adem Alp, kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Kars-Ardahan kara yolundaki Susuz Şelalesi buzla kaplandı. Son günlerde Kars'ta soğuk hava hüküm sürüyor, akarsu, nehirler buz kesti." diye konuştu.

Etiketler : Soğuk hava şelaleyi dondurdu Doğu Anadolu Bölgesi Kars-Ardahan
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