Şoför Sebahat 10 yıldır direksiyon başında

Burdur'da yaşayan Sebahat Sezer (52), 10 yıl önce eşi cezaevine girince, onun taksisinin direksiyonuna geçti. Bir çocuk ve 3 torun sahibi Sebahat Sezer, Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla takside direksiyon sallıyor. 2016'da Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 'Yılın Şoförü' ödülüne layık gördüğü Sezer, 10 yılda ne trafik cezası yedi ne de kaza yaptı. Bugüne kadar 500 bin kilometreye yakın yol yaptığını söyleyen Sezer "İlk başlarda yolcular beni görünce şaşırıyor" dedi.

Pandemi döneminde işlerinde durgunluk yaşadıklarını söyleyen Sezer, "Ara veren taksi durakları oldu ama biz Sağlık Taksi olarak pandemi döneminde ne kadar zorluklar yaşasak da ara vermeden çalışmaya devam ettik" diye konuştu.

10 YILDA HİÇ CEZA YEMEDİ

Sebahat Sezer, direksiyonda geçen 10 yılda herhangi bir trafik kazasına karışmadığını, aynı zamanda hiç trafik cezası yemediğini, 2016 yılında ise yılın şoförü seçildiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti. Taksi şoförlüğüne yeni başlayan Yusuf Boztaş (18) ise, "Sebahat Abla işe başladığımda yardımcı oldu. Maşallah kendisi 10 yılı doldurmuş. Sebahat Abla ile çalışmak güzel" dedi.