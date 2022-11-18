Şoför eltiler

Bir süre ev hanımlığı yapan eltiler, Muğla'nın ilçeleri ve yakın illere sahibi oldukları 3 midibüsle yolcu taşıyan eşleri çalıştıracak şoför bulmakta zorlanınca kolları sıvadı.

Eşlerinin de desteğini alarak direksiyon başına geçen iki elti, çevrelerinden ve akrabalarından gelen olumsuz tepkilere aldırış etmeden meslekten vazgeçmedi. Yeşilçam'ın kurgusal karakteri "Şoför Nebahat" gibi önceleri yadırgansalar da profesyonellikleri ile yolcuların takdirini topladı.