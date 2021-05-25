SNIPER KIZLAR 12'DEN VURUYOR!

Hayatlarının neredeyse yarısını gönül verdikleri kayaklı atıcılık sporu olan biatlona adayan Zeynep Elif Durlanık (19) ile Gülşah Ağa (21) dünya ve Avrupa şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor.



Türkiye'de birçok şampiyonlukları bulunan Zeynep ve Güşah, günde 4 saat talim yapıyor. Zeynep "Her atışı 5'te 5 yaptığımızı söyleyebilirim. Kendimizi 'keskin nişancı', 'sniper' olarak ifade edebiliriz" diyor.

Ayaklarına taktıkları tekerlekli kayak, sırtlarında taşıdıkları ve hedef aldıkları keskin nişancı tüfekleri ile çalışmalarını sürdüren Durlanık ve Ağa, bu sporla iç içe büyüdüklerini söylüyor.