SNIPER KIZLAR 12'DEN VURUYOR!

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25 Mayıs 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 17:30:00

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Hayatlarının neredeyse yarısını gönül verdikleri kayaklı atıcılık sporu olan biatlona adayan Zeynep Elif Durlanık (19) ile Gülşah Ağa (21) dünya ve Avrupa şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor.

Hayatlarının neredeyse yarısını gönül verdikleri kayaklı atıcılık sporu olan biatlona adayan Zeynep Elif Durlanık (19) ile Gülşah Ağa (21) dünya ve Avrupa şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor.

Türkiye'de birçok şampiyonlukları bulunan Zeynep ve Güşah, günde 4 saat talim yapıyor. Zeynep "Her atışı 5'te 5 yaptığımızı söyleyebilirim. Kendimizi 'keskin nişancı', 'sniper' olarak ifade edebiliriz" diyor.

Ayaklarına taktıkları tekerlekli kayak, sırtlarında taşıdıkları ve hedef aldıkları keskin nişancı tüfekleri ile çalışmalarını sürdüren Durlanık ve Ağa, bu sporla iç içe büyüdüklerini söylüyor.

Etiketler : sniper zeynep elif durlanık gülşah ağa
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