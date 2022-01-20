Snapchat'e yaş freni

Snapchat, genç kullanıcıların güvenliğini sağlayacak ve ebeveynlerin içini rahatlatacak bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor. Bundan böyle kullanıcılar, belirli sayıda ortak arkadaşları olmadığı sürece, 13 ila 17 yaş aralığındaki kullanıcıları arkadaş ekleme kısmında göremeyecekler. Bu değişiklik, yetişkin yabancıların 13-17 yaşlarındaki çocuklarla iletişime geçmesini tamamen engelleyecek olmasa da, riski büyük ölçüde düşürecek.

