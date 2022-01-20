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20 Ocak 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 15:30:00

Snapchat'e yaş freni

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Snapchat, genç kullanıcıların güvenliğini sağlayacak ve ebeveynlerin içini rahatlatacak bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor.

Snapchat, genç kullanıcıların güvenliğini sağlayacak ve ebeveynlerin içini rahatlatacak bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor. Bundan böyle kullanıcılar, belirli sayıda ortak arkadaşları olmadığı sürece, 13 ila 17 yaş aralığındaki kullanıcıları arkadaş ekleme kısmında göremeyecekler. Bu değişiklik, yetişkin yabancıların 13-17 yaşlarındaki çocuklarla iletişime geçmesini tamamen engelleyecek olmasa da, riski büyük ölçüde düşürecek.

Etiketler : Snapchat genç kullanıcılar güvenlik
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