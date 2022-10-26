SKUTER KAZALARINA 'TERS ÇİZGİ' ÖNERİSİ

İstanbul'da yoğun bir şekilde kullanılan elektrikli skuterlar, ağır yaralanmalar ve ölümlü kazalara neden oluyor. Hem araç sürücülerine hem de skuter kullanıcılarına uyarılarda bulunan Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu "Skuterlarda, özellikle trafiğin aktığı noktalarda mutlaka ters çizgi uygulaması yapılması gerekiyor" dedi.



Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Yeğenoğlu, "Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Skuterlar akan trafiği görecek. Güzergahların turuncuyla boyanıp, skuterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasınlar" dedi. Skuter kullanıcıları ise, araç sürücülerinin dikkatsiz olduğunu söyledi" diye öneride bulundu.