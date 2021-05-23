Alanya'da esnaf Kazım Adıyaman, sokaklarda çöplerin yanında çok fazla poşetlenip atılmış ekmek görünce, israfa dikkati çekmek için kısa film yaptı. Her sabah atılan ekmekleri toplayan ve sokak hayvanlarını besleyen Adıyaman, kısa filmde de yine aynı şekilde ekmekleri topladı. Ekmekleri kurutan Adıyaman birkaç arkadaşıyla ormanda, kırsal alanda sokak hayvanlarını besledi. Ekmek israfının önüne geçilmesini ümit eden Kazım Adıyaman, "Siz atarsanız biz toplarız' kampanyası yaptık. Ben bayram boyu, 10-12 günde 30 çuval ekmek topladım" dedi.



Filmi çeken oyuncu Zeki Demir ise, "Kazım Ağabey bir gün beni aradı, 'Zeki Bey, ben bayram boyunca ekmek topladım. Çay ocağının önünde kuruttum bunları ne yapalım' dedi. Çuvallar dolusuydu. Daha önce de zaten ormanlara götürüp dağıtıyordu. 'Bunu çekelim' dedim. O da 'çekelim, bir şeyler yapalım. İnsanların duyarlı olması lazım' dedi ve bir kısa film yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Tamamı amatörce gönüllülükle yapılan bir iş. Bir sosyal farkındalık projesi" diye konuştu.

'ATILAN EKMEKLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLDU'

Kısa film projesine destek veren eski manken ve oyuncu Sevda Altunsoy, filmin kurgu ve montajını da üstlendi. Altunsoy, şunları söyledi:

"Bu kesinlikle bir hayırseverlik göstergesi değildir, böyle algılanmasın. Öyle işler zaten arka planda yapılıyor, bunlar zaten medyaya yansımaz. Buradaki amaç ekmek israfına ve sokak hayvanlarına değinmekti. Benim gözlerim doldu o ekmekleri görünce. Ramazan boyu bildiğiniz bütün halinde pideler vardı. Vatandaş bunu almış, yememiş ve çöpe atmış. Biz böyle yetişmedik. Bir ekmek kırıntısı yere düşse onu günah diye alırdık. Şu anda ise çöplerden poşet poşet ekmek topluyoruz. Benim burada değinmek istediğim, ekmeğiniz fazlaysa değerlendiremiyorsanız temiz poşete koyun, incitmeden bir komşunuza verin. Buzluğa atın, aylar sonra çıkarsanız oda ısısında yarım saat kalsa tazecik koymuş gibi bulursunuz. Hiçbirini yapamıyorsanız bir çorbanın içerisine doğrayın kapınızın önüne bırakın."