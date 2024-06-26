Sivrisinekten korunmanın yolları!

Sivrisinek ısırıklarından korunmanın doğal ve basit yolları! Keşke daha önce bilseydim dedirtiyor

Sivrisinek ısırıkları pek çok insanın karşılaşmak istemediği durumlar arasında gösterilebilir. Çünkü bu sorun gerçekleştiğinde, kaşıntı ve şişlik oluşturabiliyor. Bunun sonucunda ise, sivrisinek ısırıkları insanlarda rahatsızlık hissi meydana getirebiliyor.

Öte yandan bu noktada tercih edilecek bazı doğal ve basit yollar, o böceklerden korunma noktasında faydalı olabiliyor. Üstelik, ''keşke daha önce bilseydim'' bile dedirtebiliyor. Peki, sivrisinek ısırıklarından korunmanın doğal ve basit yolları neler?

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI



· Sivrisinek ısırıklarını önleyebilmek için uzun kollu ve uzun pantolon gibi vücudu tamamen örten giysilerin giyilmesi öneriliyor. Bu sayede vücudu ısırma ihtimalleri azalabilir. Öte yandan bu sorun, kene tutunması ihtimalini de azaltabilir.

· Açık renkli kıyafetlerin giyilmesi öneriliyor. Çünkü sivrisineklerin koyu renkli kıyafetleri daha çok tercih ettikleri söyleniyor. Öte yandan açık renkli kıyafetler giyilmesi, kenenin kıyafete konduğunda daha kolay fark edilmesini sağlayabilir. Bunun sonucunda ise önlem alınabilir.

· Lavanta, limon, karanfil ve sarımsak kokusunun sivrisinekleri uzaklaştırabileceği söyleniyor. Bu nedenle sivrisinek ısırıklarından korunmak için söz konusu kokular tercih edilebilir.