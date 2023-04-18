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18 Nisan 2023 Salı 17:22:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:22:00

Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

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Denizli'de yaşayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalandı. Her geçen gün vücudunda değişim olan Karaoğlanoğlu, enfeksiyonun çürümeye neden olmasından dolayı çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı.Karaoğlanoğlu, "Türkiye'deki tüm doktorlardan ricam bu hastalığın tedavisini bulun" diyor.

Etiketler : fil ayağı hastalığı sivrisinek ısırık
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