Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalandı. Her geçen gün vücudunda değişim olan Karaoğlanoğlu, enfeksiyonun çürümeye neden olmasından dolayı çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı.Karaoğlanoğlu, "Türkiye'deki tüm doktorlardan ricam bu hastalığın tedavisini bulun" diyor.

