VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
Fareli Köyün Kavalcısı Hasan Dayı
Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
"Önümüzdeki yıl Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
FETÖ kök hücre nakliyle elebaşının ömrünü uzatmaya çalışmış
Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yoğun mesai
Kahvehanede nostalji rüzgarı
Harry Potter hayranı hırsız
Caretta Tuba 15 bin kilometre kat etti, 6 milyon kişi izledi
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programları başladı
Motor sporu dalı sayıldı
Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşımda sorun yaşandı
İstanbul'da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
01 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00

Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, AA muhabirine "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

Etiketler : kangal köpeği çoban köpeği kuzu emzirme yaşam
Vizyonda kahkaha

Vizyonda kahkaha
Retro Sevcan

Retro Sevcan
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar
İstanbul'da bir yıldız

İstanbul'da bir yıldız
Gülçin Times Meydanı'nda

Gülçin Times Meydanı'nda
İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak

İmparatorla oğlu ilk kez düet yapacak
Gürses'in ekibiyle dönüyor

Gürses'in ekibiyle dönüyor
Anlamsız panik

Anlamsız panik
‘O Ses' rekabeti

‘O Ses' rekabeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER