VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
BİM'e “Yılın İtibarlı İş Ortağı” ödülü
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Küçük ortaklara teşekkür edip Özdağ'ı es geçti! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45:00

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Etiketler : sivas tır minibüs kaza
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Küslük bitti

Küslük bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX