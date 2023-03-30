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Sivas'ta kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı
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30 Mart 2023 Perşembe 20:39:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 20:39:00

Sivas'ta kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: AA

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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 95 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle başta İmranlı ve Zara ilçelerinde olmak üzere ulaşıma kapanan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Etiketler : Sivas kar ulaşım

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