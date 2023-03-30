Sivas'ta kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 95 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle başta İmranlı ve Zara ilçelerinde olmak üzere ulaşıma kapanan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
- Sivas'ta kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı
- Muş'ta eğitim öğretime 1 gün ara verildi
- Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e "fırtına" uyarısı
- Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
- Tekirdağ'da patlayan su borusu asfaltı yardı, yol göle döndü
- Konya'da yalnız yaşayan kadının evinden 5 kamyon çöp çıkarıldı