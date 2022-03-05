05 Mart 2022 Cumartesi 23:07:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 23:07:00
Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi: Tren seferleri durdu
Kaynak: AA
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Sivas'ın Divriği ilçesinde yük treninin 7 vagonu devrildi. Demir cevheri yüklü olan vagonların devrilmesiyle demir yolu trafiğe kapandı.
Maden Mahallesi'nde, Divriği ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin demir cevheri yüklü 7 vagonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Devrilen vagonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.