Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
libaba Mahallesi Kerkük Caddesi'nde H.Y., M.K., Y.E.U., C.Ö. ve B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y., M.K. ve Y.E.U. bıçakla yaralandı.
Göğüs kısmından yaralanan H.Y. kaldırıldığı Numune Hastanesin'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K. ve Y.E.U. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Zanlılar C.Ö. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. H.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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