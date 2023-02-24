Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti.
Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğunu hatırlatmıştı.
Buna göre, hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak ilan edilmişti.
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