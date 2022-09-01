Sivas- Malatya karayolunda kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas- Malatya karayolunda kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.



Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi.



Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.