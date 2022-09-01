Sivas- Malatya karayolunda kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: İHA
Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi.
Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
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