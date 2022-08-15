Bir grup gönüllünün başlattığı 'Sırtımdaki Kütüphane' projesi ile 3 yılda 11 bin 400 öğrenci kitapla buluştu, 5 köye de kütüphane kuruldu. Gönüllüler, bağışçılardan kitap bekliyor.

10 İLDE 100'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ

Şırnak'ta 3 yıl önce bir araya gelen gönüllüler, başta köy çocukları olmak üzere kitap ihtiyacı olanlar için 'Sırtımdaki Kütüphane' adlı projeyi hayata geçirdi. 6 gönüllünün bir köy ziyareti ile başlayan proje, hayırseverlerin desteğiyle genişletildi. 10 ilde 100'den fazla gönüllü ile devam eden projede; üniversite öğrencileri ile müzisyenlerin yanı sıra birçok meslek grubundan kişi yer alıyor.

EN ÇOK KİTAP OKUYANA HEDİYE

Gönüllüler, bağışlar sayesinde 11 bin 400 çocuğa kitap ulaştırdı, aynı zamanda 5 köye kütüphane kurdu. Proje kapsamında 'Kitap Oku, Hediyeni Kap' sloganı ile kampanya da düzenlendi. En çok kitap okuyan öğrencilere, bisiklet, tenis raketi, futbol topu, kaykay, paten gibi hediyeler verildi. Proje koordinatörü Mehmet Bilir, "Bağışçılarımızın kitap ve hediyelerini bekliyoruz" dedi.

Birinciye bisiklet



Beş ay içerinde 25 kitap okuyarak bisiklet hediyesini alan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Güngör de kitap okumayı çok sevdiğini ve birinci olduğu için de bisiklet hediyesini aldığını söyledi. (DHA)

Hedef; 15 bin çocuk



Proje koordinatörü Mehmet Bilir, "Bağışçılarımız sayesinde çocuklarımızı hem kitap okumaya hem de spor yapmaya teşvik ediyoruz. Hedefimiz; yıl sonuna kadar 15 bin çocuğumuza ulaşmak" dedi.